Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Редкое кровососущее существо из озера напугало рыбака 

Диана Товсепова 7 часов назад
Загадочное кровососущее существо напугало рыбака
Фото: @thomas.vanderes.9
В Нидерландах рыбак обнаружил в озере загадочное существо. Событие случилось с Томасом ван дер Эсом, рыбачившим в национальном парке Блисбох. Мужчина заметил чаек, круживших над одной точкой, будто выслеживая добычу.
Позже он увидел, что оттуда на мелководье выплыло существо пугающих размеров и напоминающее угря. Мужчина никогда таких существ не видел, поэтому отправил его фото в организацию, занимающуюся изучением рептилий, амфибий и рыб.
@thomas.vanderes.9
Ученые сообщили, что это был редкий паразит — морская минога, и людям они встречаются раз в 10-20 лет. У миног сотни острых зубов, которые они используют, чтобы впиваться в рыб и высасывать из них кровь, пока те не погибнут.
Мужчина решил, что минога-кровопийца приплыла из моря и направлялась к реке, чтоб отложить там икру.
Ранее "Рамблер" сообщал, как олень странным образом "упал" на дом индейцев.
Видео дня. Спутники показали, что сделал с миром коронавирус
Безумный мир
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На этой неделе нельзя верить словам и клятвам в любви
На этой неделе нельзя верить словам и клятвам в любви
Почему русские называли врачей «холерниками»
Почему русские называли врачей «холерниками»
85-летняя женщина с низким весом вылечилась от COVID-19
85-летняя женщина с низким весом вылечилась от COVID-19
Киевская отравительница, которая погубила 9 человек
Киевская отравительница, которая погубила 9 человек
Видео
Как развлекаются на карантине в Париже
00:29
Как развлекаются на карантине в Париже
Люди
Ошибки, изменившие ход истории
Ошибки, изменившие ход истории
Истории
Что творили в Колизее гладиаторы
Что творили в Колизее гладиаторы
Истории
Смышленый пес устроил переполох у дороги
00:11
Смышленый пес устроил переполох у дороги
Безумный мир
Кто построил древние пирамиды на Урале
10:14
Кто построил древние пирамиды на Урале
Места Истории
Девочка приручила гигантскую рептилию
00:15
Девочка приручила гигантскую рептилию
Люди Безумный мир
Спутники показали, что сделал с миром коронавирус
04:40
Спутники показали, что сделал с миром коронавирус
Безумный мир
Любительница фитнеса обрушила домашний тренажер
00:14
Любительница фитнеса обрушила домашний тренажер
Люди
Огромные постройки, созданные животными
10:07
Огромные постройки, созданные животными
Безумный мир
На видео попала акула-исполин, подплывшая в туристам
00:18
На видео попала акула-исполин, подплывшая в туристам
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение