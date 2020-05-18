Загадочное кровососущее существо напугало рыбака

В Нидерландах рыбак обнаружил в озере загадочное существо. Событие случилось с Томасом ван дер Эсом, рыбачившим в национальном парке Блисбох. Мужчина заметил чаек, круживших над одной точкой, будто выслеживая добычу.

Позже он увидел, что оттуда на мелководье выплыло существо пугающих размеров и напоминающее угря. Мужчина никогда таких существ не видел, поэтому отправил его фото в организацию, занимающуюся изучением рептилий, амфибий и рыб.

@thomas.vanderes.9

Ученые сообщили, что это был редкий паразит — морская минога, и людям они встречаются раз в 10-20 лет. У миног сотни острых зубов, которые они используют, чтобы впиваться в рыб и высасывать из них кровь, пока те не погибнут.

Мужчина решил, что минога-кровопийца приплыла из моря и направлялась к реке, чтоб отложить там икру.