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В российских консервах нашли непонятное существо 

Елизавета Назарова 7 часов назад
Девушка из России сняла видео со странным существом, которое она нашла в консервах с килькой. Об этом сообщает Ura.ru.
На записи видно, как непонятное существо лежит на пластиковой посуде, а девушка за кадром комментирует происходящее. Она рассказала, что купила кильку в томате в магазине "Магнит", при этом продукция была не самая дешевая.
Она также описала существо, которое было найдено в консервах. "Хочется понять, что это вообще? Вот это, я так понимаю, глазик, и вот [оно] в таком панцире. Мерзость", — прокомментировала она.
Кадр из видео
В СМИ рассказали, что созвонились с представителями бренда консервов, но там им ответить не смогли и сказали, что реализуют продукцию разных заводов-изготовителей.
Ранее "Рамблер" сообщал, что рыбак-новичок выловил огромного горбыля.
Безумный мир , "Магнит" , РИА Ura.ru
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