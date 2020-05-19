В российских консервах нашли непонятное существо 

Девушка из России сняла видео со странным существом, которое она нашла в консервах с килькой. Об этом сообщает Ura.ru.

На записи видно, как непонятное существо лежит на пластиковой посуде, а девушка за кадром комментирует происходящее. Она рассказала, что купила кильку в томате в магазине "Магнит" , при этом продукция была не самая дешевая.

Она также описала существо, которое было найдено в консервах. "Хочется понять, что это вообще? Вот это, я так понимаю, глазик, и вот [оно] в таком панцире. Мерзость", — прокомментировала она.

Кадр из видео

В СМИ рассказали, что созвонились с представителями бренда консервов, но там им ответить не смогли и сказали, что реализуют продукцию разных заводов-изготовителей.