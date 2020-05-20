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Рыболов поймал в озере загадочного волосатика 

Мира Маркина 1 час назад
Сербский рыболов поймал в озере загадочное животное.
На днях Марко Унгурьянович опубликовал в Facebook видео, на кадрах которого изображено необычное существо, напоминающее извивающийся шнурок. Мужчина поймал его во время рыбалки на Завойском озере. Унгурьянович отметил, что по началу не знал, что это такое, но вскоре выяснил, — это был волосатик.
Взрослые беспозвоночные волосатики, как правило, вырастают до 30-40 сантиметров в длину, но порой встречаются особи длиной до двух метров. При этом толщина существ не превышает пяти миллиметров. Личинки волосатиков паразитируют на ракообразных и насекомых, в том числе на богомолах и тараканах.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что в российских консервах нашли непонятное существо.
Безумный мир , Видео
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