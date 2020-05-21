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Женщины обнаружили странную особенность в том, как перекусывают мужчины 

Стелла Шмель 48 минут назад
Журналистка таблоида Buzzfeed заметила странность в том, как перекусывают мужчины. Сначала она решила посмотреть, как ест ее отец, затем обратила внимание, что подобную привычку имеют многие мужчины.
Дело в том, что когда мужчины держат в руке немного какого-либо снэка (попкорн, чипсы, орехи и так далее), то прежде, чем отправить еду в рот, они непременно трясут эту горсть в руке.
Пользователи Сети начали делиться видео, на которых их отцы, мужья или братья делают точно так же. А юзер с ником @whatsgoingonyoutube даже посвятил этому явлению пародийное видео, где представил себя в роли человека, которому запрещают трясти еду, и ему от этого очень грустно.
Ранее "Рамблер" писал, что рыболов поймал в озере загадочного волосатика.
Безумный мир , Видео
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