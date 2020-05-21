Студентка разбогатела, фотографируя свои ноги 

Студентка из американского города Портленд в штате Орегон разбогатела, продавая фотографии своих ног фетишистам. Об этом пишет издание Daily Mirror.

Девушке 28 лет, и она учится на медика. Снимки ее ступней приносят американке по шесть тысяч долларов в месяц.

Изначально девушка фотографировала свои ноги, потому что считает их привлекательными. Однако потом ее страница в Instagram стала набирать популярность. Сейчас у студентки 107 тысяч подписчиков.

@sweet.arches

Решив зарабатывать на этом деньги, девушка зарегистрировалась на сервисе OnlyFans. Теперь она получает по сто запросов в сутки.

«Людям нравится, когда я что-то давлю пальцами, например, малину, виноград или пирожные. Однажды кто-то просил давить муравьев, но я отказалась, такие вещи я ни-ни! Что-то живое давить не буду. Один клиент хотел мои ботинки. Многие люди с таким фетишем любят запах ног, но мне супертрудно сделать, чтобы ноги пахли. Но он все равно остался доволен, хотя ботинки пахли моей кокосовой маской для ступней!».

Американка призналась, что уход за ступнями и создание фотографий занимает у нее 8-9 часов в день.