Неопытные рыбаки выловили щуку-гиганта

Начинающим американским рыбакам в штате Колорадо улыбнулась удача, когда они вместе с экскурсоводом-рыболовом Бреди Веттлауфером отправились на водоем Стейджкоч.

Сам Бреди уже несколько лет наблюдал за аномально крупной рыбой в водоеме, но удалось выловить ее только сейчас, когда он пришел сюда с учениками.

Так, за 30 минут экскурсовод и двое начинающих рыбаков тащили щуку наружу.

"Время шло неспешно. Это были отличные 30 минут. Мы все трое вытягивали ее на поверхность. На самом деле это был чудесный опыт. Я был вне себя от радости и не мог поверить, что это наконец произошло, Под конец мы все прослезились от счастья", — рассказал Брэди.

Трофейная рыба была 1,2 метра в длину и весила более 17 кг. Чудо-щука оказалась гигантом и даже побила рекорд штата, но парень, подцепивший ее на удочку захотел остаться анонимным. Брэди его понял.

"Это одно из тех занятий, в которые я вкладываю всю душу, — пояснил экскурсовод-рыболов. — Я хотел бы сказать этому парню спасибо за то, что он подарил мне такие воспоминания и незабываемый опыт".

После того, как снимок этого улова появилась в Сети, многие рыбаки устремились к озеру Стейджкоч в надежде поймать удачу.

Интересно, что рыбаки хотели вернуть щуку к жизни, но это не получилось и ее решили отправить в местный гриль-бар.