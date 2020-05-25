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Неопытные рыбаки выловили щуку-гиганта и побили рекорд 

Диана Товсепова 5 часов назад
Неопытные рыбаки выловили щуку-гиганта
Фото: страница Brady Wettlaufer в Facebook
Начинающим американским рыбакам в штате Колорадо улыбнулась удача, когда они вместе с экскурсоводом-рыболовом Бреди Веттлауфером отправились на водоем Стейджкоч.
Сам Бреди уже несколько лет наблюдал за аномально крупной рыбой в водоеме, но удалось выловить ее только сейчас, когда он пришел сюда с учениками.
Так, за 30 минут экскурсовод и двое начинающих рыбаков тащили щуку наружу.
"Время шло неспешно. Это были отличные 30 минут. Мы все трое вытягивали ее на поверхность. На самом деле это был чудесный опыт. Я был вне себя от радости и не мог поверить, что это наконец произошло, Под конец мы все прослезились от счастья", — рассказал Брэди.
Трофейная рыба была 1,2 метра в длину и весила более 17 кг. Чудо-щука оказалась гигантом и даже побила рекорд штата, но парень, подцепивший ее на удочку захотел остаться анонимным. Брэди его понял.
"Это одно из тех занятий, в которые я вкладываю всю душу, — пояснил экскурсовод-рыболов. — Я хотел бы сказать этому парню спасибо за то, что он подарил мне такие воспоминания и незабываемый опыт".
После того, как снимок этого улова появилась в Сети, многие рыбаки устремились к озеру Стейджкоч в надежде поймать удачу.
Интересно, что рыбаки хотели вернуть щуку к жизни, но это не получилось и ее решили отправить в местный гриль-бар.
"Я пытался реанимировать ее. Я старался на протяжении минут 20, но ничего не выходило. Она пережила большой стресс, — рассказывал Брэди. — Она уже доживала свои последние годы. Думаю, она прожила бы еще максимум год-два".
"Рамблер" рассказывал, как другому рыбаку-новичку улыбнулась удача.
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Безумный мир
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