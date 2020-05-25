Поросенок-мутант с двумя головами попал на видео 

Родившийся на ферме в Филлипинах двухголовый поросенок попал на видео и удивил всех.

Так, фермер в провинции Илоило назвал необычного поросенка Ко-Пиг по аналогии с вирусом Ковид-19, но все же решил, что такое чудо можно считать добрым предзнаменованием. Фермер попытался окружить поросенка заботой, но тот оказался очень слаб и не прожил больше недели.

"Отец полагал, что поросенок принесет удачу нашему дому во время этой пандемии, поэтому он с волнением принес его домой. Мы сделали все от нас зависящее, чтобы сохранить его здоровье, но, к сожалению, он так и не окреп…", — призналась дочь фермера Кэти.

Считается, что причин у такого отклонения может быть много: от проблем с питанием плода до загрязнения окружающей среды и просто генной мутации.