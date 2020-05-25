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Поросенок-мутант с двумя головами попал на видео 

Рамблер 2 часа назад
Родившийся на ферме в Филлипинах двухголовый поросенок попал на видео и удивил всех.
Так, фермер в провинции Илоило назвал необычного поросенка Ко-Пиг по аналогии с вирусом Ковид-19, но все же решил, что такое чудо можно считать добрым предзнаменованием. Фермер попытался окружить поросенка заботой, но тот оказался очень слаб и не прожил больше недели.
"Отец полагал, что поросенок принесет удачу нашему дому во время этой пандемии, поэтому он с волнением принес его домой. Мы сделали все от нас зависящее, чтобы сохранить его здоровье, но, к сожалению, он так и не окреп…", — призналась дочь фермера Кэти.
Считается, что причин у такого отклонения может быть много: от проблем с питанием плода до загрязнения окружающей среды и просто генной мутации.
Ранее "Рамблер" сообщал о том, как два неопытных рыбака выловили щуку-гиганта.
Безумный мир , Видео
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