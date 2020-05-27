Черепаха на ходу пробила лобовое стекло в авто 

На видео сняли последствия неприятного дорожно-транспортного происшествия, в которое попала жительница США. Автоледи двигалась по трассе в штате Джорджия, когда в лобовое стекло влетел тяжёлый предмет. Женщина решила, что это был кирпич, потому что удар был очень сильным. Но приглядевшись, она поняла, что в лобовом стекле застряла внушительных размеров черепаха. К счастью, ни водитель, ни пассажир ранений не получили, а вот черепаха, которую они отвезли к ветеринару, ДТП не пережила.