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Черепаха на ходу пробила лобовое стекло в авто 

Елена Красовская 7 часов назад
На видео сняли последствия неприятного дорожно-транспортного происшествия, в которое попала жительница США. Автоледи двигалась по трассе в штате Джорджия, когда в лобовое стекло влетел тяжёлый предмет. Женщина решила, что это был кирпич, потому что удар был очень сильным. Но приглядевшись, она поняла, что в лобовом стекле застряла внушительных размеров черепаха. К счастью, ни водитель, ни пассажир ранений не получили, а вот черепаха, которую они отвезли к ветеринару, ДТП не пережила.
Ранее «Рамблер» рассказывал, как неопытные рыбаки выловили щуку-гиганта и побили рекорд.
Безумный мир , Видео
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