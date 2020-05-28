Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

На видео попал взлет самого тяжелого в мире самолета 

Елена Красовская 5 часов назад
Смотрите видео и насладитесь уникальным зрелищем — взлётом самого большого в мире самолёта. Ан-225 «Мрия» — супертяжёлый транспортный самолёт, существующий в единственном экземпляре. Впервые он поднялся в воздух в 1988 году, но до сих пор поражает всех, кто его видит. Размах крыльев транспортника — 88 метров, длина — 84 метра, а высота — 18, что сравнимо с высотой шестиэтажного дома. Как же взлетает титан, который при полной загрузке весит 640 тонн?
Ранее «Рамблер» рассказывал об инженерных ляпах, которые невозможно простить.
Безумный мир , Вещи , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
К кому больше всего «липнут» комары
К кому больше всего «липнут» комары
Названы самые больные породы кошек
Названы самые больные породы кошек
Как убили предпринимателя Савву Морозова
Как убили предпринимателя Савву Морозова
Дочь Успенского обвинила отца после смерти
Дочь Успенского обвинила отца после смерти
Видео
Поросенок-мутант с двумя головами попал на видео
02:28
Поросенок-мутант с двумя головами попал на видео
Безумный мир
Как развлекаются на карантине в Париже
00:29
Как развлекаются на карантине в Париже
Люди
Ошибки, изменившие ход истории
Ошибки, изменившие ход истории
Истории
На видео попало дерзкое кошачье ограбление
00:13
На видео попало дерзкое кошачье ограбление
Безумный мир
Как в РСФСР появилась Татарская АССР
03:30
Как в РСФСР появилась Татарская АССР
Истории
На видео попал взлет самого тяжелого в мире самолета
16:17
На видео попал взлет самого тяжелого в мире самолета
Безумный мир Вещи
Черепаха на ходу пробила лобовое стекло в авто
00:38
Черепаха на ходу пробила лобовое стекло в авто
Безумный мир
Почему на параде 1945 года солдаты были в перчатках
05:06
Почему на параде 1945 года солдаты были в перчатках
Истории
Погребенный заживо древний флот озадачил ученых
10:12
Погребенный заживо древний флот озадачил ученых
Истории
На видео попал кот, который прошел сквозь священника
00:06
На видео попал кот, который прошел сквозь священника
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение