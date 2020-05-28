На видео попал взлет самого тяжелого в мире самолета 

Смотрите видео и насладитесь уникальным зрелищем — взлётом самого большого в мире самолёта. Ан-225 «Мрия» — супертяжёлый транспортный самолёт, существующий в единственном экземпляре. Впервые он поднялся в воздух в 1988 году, но до сих пор поражает всех, кто его видит. Размах крыльев транспортника — 88 метров, длина — 84 метра, а высота — 18, что сравнимо с высотой шестиэтажного дома. Как же взлетает титан, который при полной загрузке весит 640 тонн?