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Инженерные ляпы, которые невозможно простить 

Стелла Шмель 7 часов назад
Да, все эти конструкции существуют в реальности. Почему и зачем? На эти два вопроса нет ответа, зато в галерее "Рамблера" есть большая подборка фотографий о том, что бывает, если инженерные ляпы не были исправлены на этапе утверждения плана.
Велосипедная дорожка, ведущая в никуда, канализационный люк в детской песочнице, зеркальный потолок в туалете и прочие непростительные ляпы, которые могут встретиться на пути каждого из нас. Некоторые из них забавны и смешны, другие — опасны.
А вы когда-нибудь видели очень нелогичную конструкцию?
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Безумный мир , Фото
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