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Планеты, на которые мы можем улететь уже сейчас 

Елена Красовская 6 часов назад
Видео рассказывает о планетах, где вполне мог бы существовать человек. О такой возможности человечество задумывается уже не первый век, но в последнее столетие поиск нового дома для цивилизации стал особенно активным. Учёные пытаются отыскать в космическом пространстве планеты, где условия схожи с земными, и уже обнаружили планеты, которые могли бы стать для нас новым домом. Куда смогут перебраться земляне в случае глобального катаклизма, узнайте из ролика.
Ранее «Рамблер» рассказывал, как иллюзия с «ковром-самолётом» удивила пользователей Сети.
Безумный мир , Видео
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