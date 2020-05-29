Планеты, на которые мы можем улететь уже сейчас 

Видео рассказывает о планетах, где вполне мог бы существовать человек. О такой возможности человечество задумывается уже не первый век, но в последнее столетие поиск нового дома для цивилизации стал особенно активным. Учёные пытаются отыскать в космическом пространстве планеты, где условия схожи с земными, и уже обнаружили планеты, которые могли бы стать для нас новым домом. Куда смогут перебраться земляне в случае глобального катаклизма, узнайте из ролика.