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Студент из Китая нашел в своих штанах гнездо после карантина 

Елизавета Назарова 2 часа назад
Студент из китайской провинции Аньхой вернулся в общежитие своего колледжа после карантина и обнаружил в штанах гнездо с птицами. Об этом сообщает Daily Mail.
Мужчина оставил свои штаны сушится на балконе, и из-за его долгого отсутствия птицы решили обустроить себе "дом". Спустя пять месяцев после карантина он зашел в свою спальню и услышал чириканье птиц. Когда он вышел на балкон увидел, что в его спортивных штанах было свито гнездо.
Внутри были два птенца и яйцо. По словам студента, птица так и не прилетела за своими птенцами после того, как он обнаружил гнездо. Сначала мужчина пытался дать им хлеб, но они отказались.
"Сначала птенцы чувствовали себя хорошо, но когда я пришел на следующий день, они умирали", — рассказал студент.
В итоге птицы умерли, а он похоронил их недалеко от общежития.
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Безумный мир , Видео
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