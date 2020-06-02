Письмо солдата доставили спустя полвека

Жительница штата Индиана в США получила письмо своего брата, которое он отправил ей полвека назад. Об этом сообщает UPI.
Уильям Лоне написал своей сестре Дженис Такер письмо в 1968 году, пока служил во Вьетнаме.
«Я сразу позвонила брату. Он живет в Южной Каролине. Я зачитала ему письмо, и он сказал: "Да, я помню, что писал его тебе"», — отметила женщина.
Такер рассказала, что на конверте стояла дата 10 мая 2020 года. Она утверждает, что письмо вскрывали, так как оно пришло не в том конверте, в котором его изначально отправляли. Такер уверена, что письмо нашел тот, кто знает ее текущий адрес, поэтому перенаправил его ей.
«Для меня это остается загадкой. Конверт не оригинальный. Кто-то нашел письмо и разузнал, кто я такая»
Женщина также поблагодарила незнакомца, который переправил ей письмо, несмотря на то, что его вскрыли. Она также выразила желание узнать, что за человек это сделал, чтобы узнать историю отправления.
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