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Женщина встретила загадочное лысое существо 

Анастасия Иванова 1 час назад
Жительница района Калдердейл в английском графстве Уэст-Йоркшир обнаружила под своей машиной странное лысое существо. Об этом пишет Daily Star.
Англичанка Трейси Лоу припарковала автомобиль и планировала пойти гулять с собакой. Но встретила загадочное животное розового цвета. Собака женщины начала лаять.
«Оно залезло под мою машину и просидело там десять минут, как будто хотело поехать со мной домой. Затем, возможно, что-то напугало его, и оно убежало в кусты», — рассказала Трейси Лоу.
Возможно, это был домашний хорек, страдающий алопецией. Из-за болезни надпочечники производят очень много половых гормонов, что приводит к облысению.
Ранее "Рамблер" рассказывал, что в Норвегии дома ушли в море.
Безумный мир , Видео , Газета Daily Star
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