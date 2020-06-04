Женщина встретила загадочное лысое существо 

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Жительница района Калдердейл в английском графстве Уэст-Йоркшир обнаружила под своей машиной странное лысое существо. Об этом пишет Daily Star.

Англичанка Трейси Лоу припарковала автомобиль и планировала пойти гулять с собакой. Но встретила загадочное животное розового цвета. Собака женщины начала лаять.

«Оно залезло под мою машину и просидело там десять минут, как будто хотело поехать со мной домой. Затем, возможно, что-то напугало его, и оно убежало в кусты», — рассказала Трейси Лоу.

Возможно, это был домашний хорек, страдающий алопецией. Из-за болезни надпочечники производят очень много половых гормонов, что приводит к облысению.