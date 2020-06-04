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В Норвегии дома ушли в море 

Анастасия Иванова 2 часа назад
В одном из рыбацких поселков на севере Норвегии восемь домов ушли в море в результате мощного оползня. Местный житель успел снять происходящее на видео.
Оползень шириной в 610 метров возник в коммуне Алта на мысе Кракнес. В поселке расположены дачные дома, куда норвежцы приезжают на выходные. Поэтому от природного явления никто из жителей не пострадал.
Дома на тот момент был только Ян Эгил Бэккеби. Он успел выбежать и забраться на ближайший холм.
"Я только собрался перекусить, как услышал треск на крыше. Сначала подумал на птиц, но выглянул в окно и увидел оборванный кабель и обломки досок", — рассказал мужчина.
Ранее "Рамблер" сообщал, что рекордно большого веслоноса выловил рыбак.
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