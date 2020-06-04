В Норвегии дома ушли в море 

В одном из рыбацких поселков на севере Норвегии восемь домов ушли в море в результате мощного оползня. Местный житель успел снять происходящее на видео.

Оползень шириной в 610 метров возник в коммуне Алта на мысе Кракнес. В поселке расположены дачные дома, куда норвежцы приезжают на выходные. Поэтому от природного явления никто из жителей не пострадал.

Дома на тот момент был только Ян Эгил Бэккеби. Он успел выбежать и забраться на ближайший холм.