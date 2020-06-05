Россияне поймали «чупакабру» с красными глазами 

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Жители деревни Кузеево в Башкортостане поймали агрессивное дикое животное с красными глазами и клыками. Об этом сообщает ГТРК "Башкортостан".

На видео, которое сделали местные жители, видно, как зверь пытается напасть на курятник. По мнению россиян, неопознанное животное — чупакабра. О судьбе пойманного хищника пока ничего неизвестно.

Подобное нападение на курятник произошло в 2019 году в Благовещенске. Тогда неизвестный зверь убил несколько кроликов и куриц.