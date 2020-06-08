Открытия, которые все еще ставят ученых в тупик 

Смотрите видео и узнайте об открытиях, которые озадачивают учёных. Кажется, что наука зашла так далеко, что для неё уже нет тайн в нашем мире. Однако это всего лишь видимость, и специалисты по сей день бьются над некоторыми загадками древности. Одна из недавних находок. поставивших историков в тупик, — петроглифы в штате Махараштра в Индии. Из возраст оценили в 10 000 лет. И пока нет даже предположений, какая древняя цивилизация могла создать рисунки. Ролик рассказывает о других похожих открытиях.