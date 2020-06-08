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Самые завораживающие фигуры высшего пилотажа 

Елена Красовская 3 часа назад
Видео рассказывает о самых невероятных трюках пилотов, которые они демонстрируют на шоу. Многие считают, что фигуры высшего пилотажа — это всего лишь красивые манёвры, призванные поражать зрителей, но на самом деле эти фигуры придумали ради спасения жизней. Так, один из самых известных трюков, «мёртвая петля», позволяет лётчику уйти от атаки и зайти сопернику в хвост, чтобы атаковать самому. Какие ещё секреты таят фигуры высшего пилотажа, узнайте из ролика.
Ранее «Рамблер» рассказывал, как женщина встретила загадочное лысое существо.
Безумный мир , Видео
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