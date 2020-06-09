Странности, которые увидели советские зонды на Венере 

Смотрите видео и узнайте, что знают космологи о планете Венере. Венеру можно считать нашей соседкой, это вторая планета по удалённости от Солнца. Изучение Венеры началось в середине прошлого века, когда туда отправили зонд советские учёные. Первый аппарат полетел к Венере в начале 1961 года, ещё до исторического полёта Юрия Гагарина. После специалисты создали ещё несколько зондов, которые достигли поверхности планеты. Какие же тайны скрывает загадочное небесное тело?
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