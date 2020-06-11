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Летающий российский мотоцикл рухнул в Дубае 

Елена Красовская 4 часа назад
На видео попали испытания российской технической новинки, которые пошли не по плану. В Дубае тестировали летающий мотоцикл, который создаётся для полиции. Первые несколько секунд испытательного полёта показали, что мотоцикл действительно может взлетать, но дальше случилось непредсказуемое: в мотоцикле что-то забарахлило, он резко снизился с 30-метровой высоты и неудачно приземлился, завалившись на пилота. Мужчина не пострадал.
Ранее «Рамблер» рассказывал, как россияне поймали «чупакабру» с красными глазами.
Безумный мир , Видео
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