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Мужчина завещал свое многомиллионное состояние слонам 

Елизавета Назарова 3 часа назад
Мужчина завещал свое состояние слонам
Фото: depositphotos.com
Житель Индии завещал свое состояние двум слонам, которые спасли ему жизнь. Об этом сообщает NDTV.
Ахтар Имам работает в заповеднике и управляет некоммерческой организацией по защите животных. Свою землю, которая стоит несколько десятков миллионов рупий, он завещал двум животным — 15-летнему Моти и 20-летнему Рани.
Имам рассказал, что слоны несколько раз спасали ему жизнь. Например, однажды на него хотели напасть бандиты, но его предупредил слон, и он смог сбежать. Так, мужчина решил, что животные заслуживают его состояние благодаря своей верности.
"Животные верны, в отличие от людей. Я не хочу, чтобы после моей смерти они осиротели", — отметил мужчина.
Ранее "Рамблер" сообщал, что маскировка совы сделала ее невидимой.
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