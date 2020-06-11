Мужчина завещал свое состояние слонам

Житель Индии завещал свое состояние двум слонам, которые спасли ему жизнь. Об этом сообщает NDTV.

Ахтар Имам работает в заповеднике и управляет некоммерческой организацией по защите животных. Свою землю, которая стоит несколько десятков миллионов рупий, он завещал двум животным — 15-летнему Моти и 20-летнему Рани.

Имам рассказал, что слоны несколько раз спасали ему жизнь. Например, однажды на него хотели напасть бандиты, но его предупредил слон, и он смог сбежать. Так, мужчина решил, что животные заслуживают его состояние благодаря своей верности.