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Пользователи Сети вспомнили самые стыдные семейные традиции 

Мира Маркина 19 часов назад
В Сети вспомнили самые стыдные семейные традиции
Фото: depositphotos.com
Пользователи портала Reddit вспомнили самые постыдные семейные традиции, которые в детстве казались нормальными, но для посторонних были шокирующими.
Так, Rhodehouse93 рассказал, как гостил у друга и был крайне удивлен, узнав, что отец приятеля жил вместе с ним постоянно. Ведь родитель Rhodehouse93 приезжал к своему сыну лишь раз в год на его день рождения.
Другой пользователь признался, что родители регулярно заставляли говорить его фразу: "Я люблю тебя". Вот почему он был в недоумении, услышав эти слова от человека не из своей семьи, — ему казалось, что признаваться в любви можно только по принуждению.
AntebellumEm рассказал о том, что у него дома постоянно добавляют в английскую речь немецкие слова, несмотря на то, что их семья уже больше века живет в США. Когда AntebellumEm был ребенком, он не осознавал, что часто использует слова из другого языка, из-за чего постоянно попадал в неловкие ситуации.
Пользователь под ником Clifton3rds пожаловался на то, что его родители приучили его к тому, что брать еду из чужих тарелок — это нормально. Мужчина узнал, что в других семьях так делать не принято, когда был в гостях у родителей своей невесты.
В жизни PumpkinPatch404 также не обошлось без неудобных ситуаций. В его семье постоянно экономили воду, поэтому никто не смывал после посещения туалета по маленькой нужде. Как-то раз он пришел в гости к своему другу и очень удивил его домочадцев тем, что не смыл за собой.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал о сексуальных традициях древнего Востока.
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