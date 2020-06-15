В Сети вспомнили самые стыдные семейные традиции

Пользователи портала Reddit вспомнили самые постыдные семейные традиции, которые в детстве казались нормальными, но для посторонних были шокирующими.

Так, Rhodehouse93 рассказал, как гостил у друга и был крайне удивлен, узнав, что отец приятеля жил вместе с ним постоянно. Ведь родитель Rhodehouse93 приезжал к своему сыну лишь раз в год на его день рождения.

Другой пользователь признался, что родители регулярно заставляли говорить его фразу: "Я люблю тебя". Вот почему он был в недоумении, услышав эти слова от человека не из своей семьи, — ему казалось, что признаваться в любви можно только по принуждению.

AntebellumEm рассказал о том, что у него дома постоянно добавляют в английскую речь немецкие слова, несмотря на то, что их семья уже больше века живет в США. Когда AntebellumEm был ребенком, он не осознавал, что часто использует слова из другого языка, из-за чего постоянно попадал в неловкие ситуации.

Пользователь под ником Clifton3rds пожаловался на то, что его родители приучили его к тому, что брать еду из чужих тарелок — это нормально. Мужчина узнал, что в других семьях так делать не принято, когда был в гостях у родителей своей невесты.

В жизни PumpkinPatch404 также не обошлось без неудобных ситуаций. В его семье постоянно экономили воду, поэтому никто не смывал после посещения туалета по маленькой нужде. Как-то раз он пришел в гости к своему другу и очень удивил его домочадцев тем, что не смыл за собой.