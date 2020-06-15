Пьяная пассажирка во время полета разбила окно в самолете. Экипажу пришлось совершить экстренную посадку. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел на борту самолета авиакомпании Loong Air, который летел из города Синин в Янчэн. 29-летняя девушка из Китая перебрала с алкоголем: перед полетом она выпила две бутылки вина. А причиной поступка оказалось то, что ее бросил парень и разбил ей сердце.

Стюардессы попытались успокоить девушку, однако ей удалось повредить иллюминатор. После экстренной посадки китаянку задержала полиция. Что теперь ждет расстроенную брошенную девушку, пока неизвестно. Однако законы Китая предполагают за такие преступления уголовное наказание от трех до десяти лет.