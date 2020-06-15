Россиянка семь лет жила в аэропорту 

Россиянка Людмила Лисицина семь лет прожила в терминале аэропорта Иркутска. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Женщине 69 лет. Она родилась в Тулуне. В свое время россиянка работала по вахтовому методу и жила в квартире с родственником, но он ее выгнал.

Сейчас Людмила Лисицина до сих пор проживает в аэропорту. Она моется в общественном туалете и спит на креслах. Сотрудники аэропорта не выгоняют женщину, но надеются, что ей помогут родные. В помощи социальных служб пенсионерка отказалась.

Она рассказала, что у нее была своя квартира, но ее отобрали незаконным путем.