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Россиянка семь лет жила в аэропорту 

Анастасия Иванова 51 минуту назад
Россиянка Людмила Лисицина семь лет прожила в терминале аэропорта Иркутска. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Женщине 69 лет. Она родилась в Тулуне. В свое время россиянка работала по вахтовому методу и жила в квартире с родственником, но он ее выгнал.
Сейчас Людмила Лисицина до сих пор проживает в аэропорту. Она моется в общественном туалете и спит на креслах. Сотрудники аэропорта не выгоняют женщину, но надеются, что ей помогут родные. В помощи социальных служб пенсионерка отказалась.
Она рассказала, что у нее была своя квартира, но ее отобрали незаконным путем.
Ранее "Рамблер" сообщал, что в Сети вспомнили самые стыдные семейные традиции.
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