В Сети обсуждают новую оптическую иллюзию с собакой, прыгающей по лестнице. На спор обратили внимание Daily Mail.

Люди сломали себе мозг и не понимают, собака бежит вниз или вверх по лестнице.

Девушка из Нью-Джерси Джина Кройз поделилась роликом, где изображен ее пес, прыгающий по ступенькам. Пользователи Сети оказались озадачены видео и сломали себе мозг, так как одни уверены, что собака прыгает вниз, а другие утверждают, что вверх.

"Я была уверена, что он бежит вверх. Так он бежит вниз?", "Воу! Он бежит наверх? Выглядит очень странно", — написали комментаторы.

Другие пользователи уверены, что собака бежит вниз. Они аргументировали это тем, что это по тени и по лапам. Если представить, что пес действительно бежит наверх, но он бы не смог сохранить равновесие.

Сама владелица рассказала, что бульдог бежит вниз. По ее словам, он делает так, когда радуется тому, что идет гулять. Она сама сказала, что выглядит это крайне странно, но члены семьи уже привыкли к этому и считают такое поведение милым.