Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Майя предсказали конец света в июне 2020 года 

Мира Маркина 4 часа назад
Майя предсказали конец света в июне 2020 года
Фото: depositphotos.com
Согласно новому толкованию календаря Майя, конец света наступит 21 июня 2020 года. Об этом сообщил Паоло Тагалогин, представляющийся в Сети как "ученый и теоретик заговоров".
Пандемия COVID-19, экономический кризис, вооруженные конфликты и социальные беспорядки, — это лишь малая часть того, с чем пришлось столкнуться людям в 2020 году. Но самой глобальной катастрофой, по мнению Тагалогина, будет грядущий апокалипсис.
Теоретик убежден, что первоначальное чтение календаря Майя, согласно которому конец света должен был наступить 21 декабря 2012 года, было неверным.
«Следуя юлианскому календарю, мы технически находимся в 2012 году. Количество потерянных дней в году из-за перехода на григорианский календарь составляет 11 дней. За 268 лет по григорианскому календарю (1752−2020) раз 11 дней = 2948 дней. 2948 дней / 365 дней (в год) = 8 лет»,
— объяснил эксперт.
Согласно подсчету Тагалогина, эта восьмилетняя разница переносит конец света с декабря 2012 года на июнь 2020-го.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал, какой апокалипсис "запланирован" на июль.
Видео дня. Породы собак с мертвой хваткой
Комментарии 53
Безумный мир
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В послании Елизаветы II нашли предсказание краха РФ
В послании Елизаветы II нашли предсказание краха РФ
Главный неудачник битвы за Москву
Главный неудачник битвы за Москву
Находки археологов, заведшие историков в тупик
Находки археологов, заведшие историков в тупик
Факты о Древнем Египте, которые не раскрывают в школе
Факты о Древнем Египте, которые не раскрывают в школе
Видео
Мужчина устроил заплыв по улице в Подмосковье
00:29
Мужчина устроил заплыв по улице в Подмосковье
Безумный мир
Женщина встретила загадочное лысое существо
00:23
Женщина встретила загадочное лысое существо
Безумный мир
В Норвегии дома ушли в море
02:27
В Норвегии дома ушли в море
Истории
Россиянин отбился от медведя велосипедом
00:59
Россиянин отбился от медведя велосипедом
Люди Безумный мир
На видео попала атака акулы на детей-дайверов
00:17
На видео попала атака акулы на детей-дайверов
Люди Безумный мир
Что пошло не так у Валентины Терешковой в космосе
00:57
Что пошло не так у Валентины Терешковой в космосе
Люди Истории
Породы собак с мертвой хваткой
10:02
Породы собак с мертвой хваткой
Безумный мир
Как выглядели женщины, которых воспевали поэты
02:17
Как выглядели женщины, которых воспевали поэты
Люди Истории
Шторм своротил огромный портовый кран
00:25
Шторм своротил огромный портовый кран
Безумный мир Места
Находки археологов, заведшие историков в тупик
13:27
Находки археологов, заведшие историков в тупик
Истории Вещи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение