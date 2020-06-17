Майя предсказали конец света в июне 2020 года 

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Согласно новому толкованию календаря Майя, конец света наступит 21 июня 2020 года. Об этом сообщил Паоло Тагалогин, представляющийся в Сети как "ученый и теоретик заговоров".

Пандемия COVID-19, экономический кризис, вооруженные конфликты и социальные беспорядки, — это лишь малая часть того, с чем пришлось столкнуться людям в 2020 году. Но самой глобальной катастрофой, по мнению Тагалогина, будет грядущий апокалипсис.

Теоретик убежден, что первоначальное чтение календаря Майя, согласно которому конец света должен был наступить 21 декабря 2012 года, было неверным.

«Следуя юлианскому календарю, мы технически находимся в 2012 году. Количество потерянных дней в году из-за перехода на григорианский календарь составляет 11 дней. За 268 лет по григорианскому календарю (1752−2020) раз 11 дней = 2948 дней. 2948 дней / 365 дней (в год) = 8 лет»,

— объяснил эксперт.

Согласно подсчету Тагалогина, эта восьмилетняя разница переносит конец света с декабря 2012 года на июнь 2020-го.