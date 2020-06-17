Девушка купила возлюбленному кольцо из мыши

Девушка решила сделать своему возлюбленному предложение и купила кольцо из мышиного кишечника, залитого в эпоксидную смолу. Об этом пишет издание The Sun.

Фото: That’s It I’m Ring Shaming/ Facebook That’s It I’m Ring Shaming/ Facebook

Снимок кольца пользовательница Сети опубликовала в группе в Facebook, посвященной неудачным обручальным кольцам.

«Я состою в отношениях с моим возлюбленным около восьми лет и решила сделать ему предложение. Мы оба любим таксидермию, поэтому я увидела это кольцо и подумала, что оно идеально подойдет. Я пока не сделала предложение, но застыдите меня, ребята», - написала девушка.

Она отметила, что при создании украшения не пострадала ни одна мышь. Некоторым пользователям не понравился подобный сюрприз:

«Я заслуживаю финансовой компенсации за то, что увидел это». «Мне понадобится десять дней, чтобы осмыслить то, что я прочитал», - написали в комментариях.

Позже девушка рассказала, что ее возлюбленный нашел кольцо, и она так и не сделала предложение.