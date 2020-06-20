В американской компании Dreyer"s, которая является "дочкой" Nestle, посчитали, что название своего мороженого Eskimo Pie необходимо сменить, так как слово "эскимо" сочли унизительным. По мнению работников фирмы, это слово является "уничижительным термином" по отношению к коренным народам севера Канады, Аляски, Гренландии и Сибири. Об этом сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на руководителя отдела маркетинга компании Элизабелл Маркес.

"Мы преданы идее стать частью решения вопроса расового равенства, и признаем, что это уничижительный термин",

— подтвердила она.