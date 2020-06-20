Эскимосы оценили оскорбительность мороженого

Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Эскимосы высказались об оскорбительности мороженого 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Российские эскимосы оценили оскорбительность названия мороженого "эскимо". Об этом сообщает РИА Новости.
По словам составителя русско-эскимосского словаря Натальи Радунович, для инуитов Канады и Аляски слово "эскимо" на самом деле может быть оскорбительным, поскольку его перевод означает "поедающий сырое мясо". Так их прозвали индейцы.
Однако жители Чукотки не считают обидным слово "эскимос",
"Мы — инуиты, а мороженое — эскимо. Пусть так оно и будет", — сказала Наталья Радунович.
Американская компания Dreyer"s отказалась от названия мороженого Eskimo Pie из-за дискриминации эскимосов.
Ранее "Рамблер" сообщал, что слово "эскимо" посчитали оскорбительным в Штатах.
Безумный мир , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Майя предсказали конец света в июне 2020 года
Майя предсказали конец света в июне 2020 года
Почему полмиллиарда китайцев не чистят зубы
Почему полмиллиарда китайцев не чистят зубы
Самые странные вещи, которые нашли метростроевцы
Самые странные вещи, которые нашли метростроевцы
Видео
Американцев крестят и исцеляют на месте смерти Флойда
09:12
Американцев крестят и исцеляют на месте смерти Флойда
Истории
Мужчина устроил заплыв по улице в Подмосковье
00:29
Мужчина устроил заплыв по улице в Подмосковье
Безумный мир
Женщина встретила загадочное лысое существо
00:23
Женщина встретила загадочное лысое существо
Безумный мир
В Норвегии дома ушли в море
02:27
В Норвегии дома ушли в море
Истории
Пилот-неумеха уронил вертолет в водоем
00:20
Пилот-неумеха уронил вертолет в водоем
Безумный мир Люди
Минобороны рассекретило бумаги о Параде Победы в 1945
01:45
Минобороны рассекретило бумаги о Параде Победы в 1945
Истории
Бульдоги-скейтеры сцепились за доску
00:40
Бульдоги-скейтеры сцепились за доску
Безумный мир
Как люди жили без туалетной бумаги
02:18
Как люди жили без туалетной бумаги
Вещи
На видео попал «жалкий» взрыв офиса связи в КНДР
00:32
На видео попал «жалкий» взрыв офиса связи в КНДР
Безумный мир
Эскимосы оценили оскорбительность мороженого
02:39
Эскимосы оценили оскорбительность мороженого
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение