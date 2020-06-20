Эскимосы оценили оскорбительность мороженого

Российские эскимосы оценили оскорбительность названия мороженого "эскимо". Об этом сообщает РИА Новости.

По словам составителя русско-эскимосского словаря Натальи Радунович, для инуитов Канады и Аляски слово "эскимо" на самом деле может быть оскорбительным, поскольку его перевод означает "поедающий сырое мясо". Так их прозвали индейцы.

Однако жители Чукотки не считают обидным слово "эскимос",

"Мы — инуиты, а мороженое — эскимо. Пусть так оно и будет", — сказала Наталья Радунович.

Американская компания Dreyer"s отказалась от названия мороженого Eskimo Pie из-за дискриминации эскимосов.