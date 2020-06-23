Где находится самая высокая гора Солнечной системы 

Смотрите видео и узнайте о самой высокой горе Солнечной системы. Эта гора носит легендарное название Олимп, ведь именно на Олимпе обитали греческие боги, возглавляемые Зевсом. Правда, находится самая высокая гора не на нашей планете, а на Марсе. Высота Олимпа — больше 26 километров, и образовалась гора из потухшего вулкана. Когда на Красной планете нашли высочайший пик и что сегодня знают о нём учёные, расскажет ролик.