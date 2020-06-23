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Конкурс по скоростному рытью могил переехал в Омск 

Екатерина Ёлкина 2 часа назад
Состязания по скоростному копанию могил должны были состояться в рамках форума ритуальных агентств во Владивостоке. Однако вместо него было решено провести "дрифт" на катафалке. Об этом сообщил представитель оргкомитета выставки "Некрополь" в разговоре с РИА Новости.
Выяснилось, что конкурс планировала проводить омская компания, а во Владивостоке мероприятие обсуждали, но не утвердили.
"Те, кто собирался проводить этот конкурс, — омская компания — перенесли его из Владивостока в Омск, когда (там) будет следующая ритуальная выставка. Конкурса во Владивостоке не будет. Дрифт на катафалке состоится", — сказала собеседница РИА Новости.
Ранее "Рамблер" писал о том, что раскрыта тайна бутылки с письмом 13-летней давности.
Безумный мир , Видео , РИА Новости
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