Конкурс по скоростному рытью могил переехал в Омск 

Состязания по скоростному копанию могил должны были состояться в рамках форума ритуальных агентств во Владивостоке. Однако вместо него было решено провести "дрифт" на катафалке. Об этом сообщил представитель оргкомитета выставки "Некрополь" в разговоре с РИА Новости.

Выяснилось, что конкурс планировала проводить омская компания, а во Владивостоке мероприятие обсуждали, но не утвердили.