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Раскрыта тайна бутылки с письмом 13-летней давности 

Анастасия Иванова 1 час назад
Раскрыта тайна бутылки с письмом 13-летней давности
Фото: depositphotos.com
Четырехлетний мальчик Джеймсон с дедушкой Пэтом Брэшлером во время рыбалки обнаружили в американском городе Уасилла на Аляске бутылку с посланием внутри. Ее тайну раскрыли журналисты телеканала KTUU.
Письмо было написано 13 лет назад двумя девочками-подростками.
«Эми и Анджела были в лагере в Хьюстоне 2 сентября 2007 года и хотели бы рассказать кое-что. Эми нравится мальчик по имени Дариус. Он самый милый мальчик на всем белом свете», — написано в начале послания.
В письме девочки указали номера родителей. Они попросили нашедшего связаться с ними и сказать, что они здоровы и любят их. Однако номера были недоступны.
Выяснилось, что бутылка проплыла 80 километров по течению. Мужчина рассказал о найденном послании журналистам, чтобы найти отправительниц. Девушки сами вышли на связь. Ими оказались 27-летние Эми Дэвис и Анджела Гуделл.
«Она живет в Юте, а я — в Алабаме, и хотя мы не общаемся постоянно, мы все еще очень близки. Мы дружим и ходили на свадьбы друг к другу», — поделилась Эми Дэвис.
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