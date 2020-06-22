Раскрыта тайна бутылки с письмом 13-летней давности 

Четырехлетний мальчик Джеймсон с дедушкой Пэтом Брэшлером во время рыбалки обнаружили в американском городе Уасилла на Аляске бутылку с посланием внутри. Ее тайну раскрыли журналисты телеканала KTUU.

Письмо было написано 13 лет назад двумя девочками-подростками.

«Эми и Анджела были в лагере в Хьюстоне 2 сентября 2007 года и хотели бы рассказать кое-что. Эми нравится мальчик по имени Дариус. Он самый милый мальчик на всем белом свете», — написано в начале послания.

В письме девочки указали номера родителей. Они попросили нашедшего связаться с ними и сказать, что они здоровы и любят их. Однако номера были недоступны.

Выяснилось, что бутылка проплыла 80 километров по течению. Мужчина рассказал о найденном послании журналистам, чтобы найти отправительниц. Девушки сами вышли на связь. Ими оказались 27-летние Эми Дэвис и Анджела Гуделл.