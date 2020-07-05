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Девушку ужаснула «картошка-мутант» на кухне 

Анастасия Иванова 1 час назад
Девушку ужаснула «картошка-мутант» на кухне
Фото: depositphotos.com
Жительница Франции Донна Пере вернулась домой через три месяца карантина и была шокирована увиденным. Девушка обнаружила на своей кухне проросший картофель, похожий на мутанта. Об этом пишет The Sun.
В марте 22-летняя француженка купила пакет картофеля и оставила его на кухне. Когда ввели карантин, девушка уехала к своему парню. Спустя три месяца картофель сильно пророс, у него появились "щупальца", которые разрослись по всей кухне. Ростки достигли метра в длину.
donna9p / Twitter
Донна Пере ужаснулась, потому что не сразу включила свет на кухне. На уборку француженка потратила несколько часов, а проросший картофель пересадила.
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