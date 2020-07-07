Рыбак поймал гигантскую форель с первого раза

Рыбак из Массачусетса с первой попытки поймал гигантскую форель и побил рекорд штата. Предыдущий рекорд держался целых 62 года, сообщает Bangor Daily News.

34-летний Эрик Поланд приехал на озеро Лоуэр-Ричардсон просто провести пару часов. Он планировал поймать лосося, но не обнаружил его в своем эхолоте и решил попробовать поймать озерную форель. С первого же раза он ощутил, как сильно сопротивляется рыба, а затем выловил форель гигантского размера.

Длина рыбы составила 111 сантиметров, а вес — около 18 килограммов, что на три килограмма больше, чем прежний рекорд штата.