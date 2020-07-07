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Рыбак с первого раза поймал гигантскую форель и побил рекорд 

Стелла Шмель 3 часа назад
Рыбак поймал гигантскую форель с первого раза
Фото: Erik Poland
Рыбак из Массачусетса с первой попытки поймал гигантскую форель и побил рекорд штата. Предыдущий рекорд держался целых 62 года, сообщает Bangor Daily News.
34-летний Эрик Поланд приехал на озеро Лоуэр-Ричардсон просто провести пару часов. Он планировал поймать лосося, но не обнаружил его в своем эхолоте и решил попробовать поймать озерную форель. С первого же раза он ощутил, как сильно сопротивляется рыба, а затем выловил форель гигантского размера.
Длина рыбы составила 111 сантиметров, а вес — около 18 килограммов, что на три килограмма больше, чем прежний рекорд штата.
Ранее "Рамблер" писал, что ученые показали как будет выглядеть человек, работающий из дома, в 2045 году.
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