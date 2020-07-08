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Предсказания на будущее, в которые верится с трудом 

Елена Красовская 6 часов назад
Смотрите видео и узнайте о предсказаниях на будущее, которые сделали учёные. Во многие предсказания сейчас поверить сложно, но не исключено, что спустя десятилетия они действительно станут реальностью. Так, предполагается, что браки на всю жизнь исчезнут, пустыни превратятся в тропические леса, каждый человек с лёгкостью будет изъясняться на трёх языках, а мозг соединится с компьютером. Какие ещё изменения предвещают учёные расскажет ролик.
Ранее «Рамблер» рассказывал, что публике представили ожерелье из эвкалипта, убивающее COVID-19.
Безумный мир , Видео
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