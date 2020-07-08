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Хитрая чайка облапошила наивного туриста 

Елена Красовская 5 часов назад
На видео попала хитрая чайка, облапошившая неосторожного туриста. Кадры сняли очевидцы, которые, очевидно, знали о повадках птицы, но не стали предупреждать молодого человека, который медленно двигался на улице с едой. Чайка сидела на ограждении, спрятавшись за дорожный знак. Как только мужчина поравнялся с ней, она сорвалась с места и выхватила еду. Отбежав на безопасное расстояние, птица съела всё до крошки.
Ранее «Рамблер» рассказывал, как рыбак с первого раза поймал гигантскую форель и побил рекорд.
Безумный мир , Видео
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