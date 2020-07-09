Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Британский кот едва не сорвал онлайн-проповедь 

Елена Красовская 3 часа назад
На видео попала проповедь священника кентерберийского собора, главным героем которой стал кот. Когда священнослужитель начал монолог, животное сидело на стуле. Но потом заскучавший кот забрался на стол и обнаружил, что в молочник налито молоко. Питомец опустил лапу в молоко и облизал её, а потом ещё несколько минут таким образом завтракал. Священник не сразу обратил внимание на происходящее, но спустя время даже погладит котика.
Ранее «Рамблер» рассказывал, что маску из бетона выставили на продажу в Сети.
Безумный мир , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пышная купальщица промахнулась мимо бассейна
Пышная купальщица промахнулась мимо бассейна
Необычные дома СССР, где до сих пор живут люди
Необычные дома СССР, где до сих пор живут люди
Принц Гарри публично напомнил Меган Маркл о возрасте
Принц Гарри публично напомнил Меган Маркл о возрасте
Видео
«Расистское отродье»: белые богачи взбесили всех
00:31
«Расистское отродье»: белые богачи взбесили всех
Истории
«Музыка Мира» проведет онлайн-трансляцию концерта
«Музыка Мира» проведет онлайн-трансляцию концерта
Истории
Американцев крестят и исцеляют на месте смерти Флойда
09:12
Американцев крестят и исцеляют на месте смерти Флойда
Истории
Британский кот едва не сорвал онлайн-проповедь
00:44
Британский кот едва не сорвал онлайн-проповедь
Безумный мир
На видео попал смерч, атаковавший Геленджик
00:39
На видео попал смерч, атаковавший Геленджик
Безумный мир Места
В Подмосковье дома уплыли из деревни из-за дождей
00:19
В Подмосковье дома уплыли из деревни из-за дождей
Безумный мир Места
Ураган унес палатку с продавцом и покупателем
02:30
Ураган унес палатку с продавцом и покупателем
Безумный мир
Хитрая чайка облапошила наивного туриста
00:39
Хитрая чайка облапошила наивного туриста
Безумный мир
Предсказания на будущее, в которые верится с трудом
09:23
Предсказания на будущее, в которые верится с трудом
Безумный мир
Как жили пленные немцы в СССР
23:45
Как жили пленные немцы в СССР
Истории
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение