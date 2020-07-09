Британский кот едва не сорвал онлайн-проповедь 

На видео попала проповедь священника кентерберийского собора, главным героем которой стал кот. Когда священнослужитель начал монолог, животное сидело на стуле. Но потом заскучавший кот забрался на стол и обнаружил, что в молочник налито молоко. Питомец опустил лапу в молоко и облизал её, а потом ещё несколько минут таким образом завтракал. Священник не сразу обратил внимание на происходящее, но спустя время даже погладит котика.