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Что стало с первыми животными, полетевшими в космос 

Елена Красовская 7 часов назад
Смотрите видео и узнайте, что случилось с животными, которые первыми отправились в космос. До того, как запустить на орбиту человека, учёные отправляли в неизведанный мир животных, и чаще других там бывали собаки. Первопроходцем стала Лайка, сообразительная и спокойная собака, которую нашли на улице. К сожалению, Лайка погибла всего через час после взлёта. О других животных-покорителях космоса, расскажет ролик.
Ранее «Рамблер» перечислил отвратительные факты о жизни космонавтов, после которых вам не захочется покидать Землю.
Безумный мир , Видео
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