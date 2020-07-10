Что стало с первыми животными, полетевшими в космос 

Смотрите видео и узнайте, что случилось с животными, которые первыми отправились в космос. До того, как запустить на орбиту человека, учёные отправляли в неизведанный мир животных, и чаще других там бывали собаки. Первопроходцем стала Лайка, сообразительная и спокойная собака, которую нашли на улице. К сожалению, Лайка погибла всего через час после взлёта. О других животных-покорителях космоса, расскажет ролик.