Устрашающее неопознанное существо в пруду китайской провинции Хэнань напугало местных жителей. Однако им удалось снять монстра на видео. Видеозаписью поделилось издание Daily Mail.

По мнению очевидцев, им удалось увидеть легендарного подводного монстра, длина которого достигает трех метров. На кадрах, опубликованных в местных СМИ 9 июля, видно, как существо плавает в водоеме, время от времени выныривая на поверхность. Люди на фоне активно обсуждают происходящее.

Пользователи Сети принялись гадать, кто это мог быть. Одни считают, что на видео попал крокодил или американский уж. Другие уверены, что "монстром" оказался косяк рыб.