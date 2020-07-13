Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Трехметровое неопознанное существо из Китая попало на видео 

Мира Маркина 5 часов назад
Устрашающее неопознанное существо в пруду китайской провинции Хэнань напугало местных жителей. Однако им удалось снять монстра на видео. Видеозаписью поделилось издание Daily Mail.
По мнению очевидцев, им удалось увидеть легендарного подводного монстра, длина которого достигает трех метров. На кадрах, опубликованных в местных СМИ 9 июля, видно, как существо плавает в водоеме, время от времени выныривая на поверхность. Люди на фоне активно обсуждают происходящее.
Пользователи Сети принялись гадать, кто это мог быть. Одни считают, что на видео попал крокодил или американский уж. Другие уверены, что "монстром" оказался косяк рыб.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал о том, что женщина встретила загадочное лысое существо.
Безумный мир , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему на самом деле нельзя оставлять еду на могиле
Почему на самом деле нельзя оставлять еду на могиле
Какие вещи выдавали иностранных шпионов в СССР
Какие вещи выдавали иностранных шпионов в СССР
Что стало бы с СССР, если бы Берия захватил власть
Что стало бы с СССР, если бы Берия захватил власть
Видео
«Расистское отродье»: белые богачи взбесили всех
00:31
«Расистское отродье»: белые богачи взбесили всех
Истории
«Музыка Мира» проведет онлайн-трансляцию концерта
«Музыка Мира» проведет онлайн-трансляцию концерта
Истории
Американцев крестят и исцеляют на месте смерти Флойда
09:12
Американцев крестят и исцеляют на месте смерти Флойда
Истории
Любвеобильные коровы зацеловали гуляющего пса
03:08
Любвеобильные коровы зацеловали гуляющего пса
Безумный мир
Принц Чарльз довел охранника до обморока
00:32
Принц Чарльз довел охранника до обморока
Люди
Туристка рухнула с 50-метровой горы и попала на видео
02:12
Туристка рухнула с 50-метровой горы и попала на видео
Люди
Тайна перевала Дятлова наконец-то раскрыта
04:34
Тайна перевала Дятлова наконец-то раскрыта
Истории
Что стало с первыми животными, полетевшими в космос
04:36
Что стало с первыми животными, полетевшими в космос
Безумный мир
На видео попали муравьи, угнавшие посылку американца
00:25
На видео попали муравьи, угнавшие посылку американца
Безумный мир
Багажный люк самолета сорвало на высоте: видео
05:10
Багажный люк самолета сорвало на высоте: видео
Безумный мир Люди
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение