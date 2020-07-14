Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Женщина спутала беременность с бесами 

Елизавета Назарова 16 часов назад
Женщина внезапно родила во время экзорцизма
Фото: Кадр из фильма "Шесть демонов Эмили Роуз"
Жительница ЮАР не знала о своей беременности и родила во время обряда экзорцизма. Об этом сообщает Pulse.
Одна из пользовательниц Twitter рассказала о своей подруге, у которой была "скрытая беременность". Девушка не знала о своем сроке, так как у нее не было никаких симптомов. О том, что она беременна, девушка узнала только после того, как у нее начались схватки.
В комментариях к посту одна из жительниц ЮАР рассказала свою историю. Она узнала о своей беременности прямо перед родами. Она убиралась вместе с матерью почувствовала легкую боль. Постепенно неприятные ощущения усиливались. Тогда мать женщины отвела ее к пастору для изгнания злых духов.
Прямо во время обряда экзорцизма на свет появился ребенок, а уже после этого женщину с новорожденным отвезли в больницу.
Ранее "Рамблер" сообщал, что российский блогер вышла замуж за молодого пасынка.
Видео дня. Предсказания на будущее, в которые верится с трудом
Безумный мир
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Туристка рухнула с 50-метровой горы и попала на видео
Туристка рухнула с 50-метровой горы и попала на видео
Какие иностранные языки русским сложнее всего выучить
Какие иностранные языки русским сложнее всего выучить
Почему акулы боятся дельфинов
Почему акулы боятся дельфинов
Видео
«Расистское отродье»: белые богачи взбесили всех
00:31
«Расистское отродье»: белые богачи взбесили всех
Истории
«Музыка Мира» проведет онлайн-трансляцию концерта
«Музыка Мира» проведет онлайн-трансляцию концерта
Истории
Американцев крестят и исцеляют на месте смерти Флойда
09:12
Американцев крестят и исцеляют на месте смерти Флойда
Истории
Археологические находки, поразившие историков
13:10
Археологические находки, поразившие историков
Вещи Истории
Что будет с шаром, упавшим в Марианскую бездну
09:03
Что будет с шаром, упавшим в Марианскую бездну
Безумный мир
Темные секреты, которые тщательно охраняет мафия
09:19
Темные секреты, которые тщательно охраняет мафия
Люди
Почему турки запрещают искать Ноев ковчег на Арарате
04:16
Почему турки запрещают искать Ноев ковчег на Арарате
Истории
Почему акулы боятся дельфинов
10:10
Почему акулы боятся дельфинов
Безумный мир
Любвеобильные коровы зацеловали гуляющего пса
03:08
Любвеобильные коровы зацеловали гуляющего пса
Безумный мир
Принц Чарльз довел охранника до обморока
00:32
Принц Чарльз довел охранника до обморока
Люди
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение