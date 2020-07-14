Женщина внезапно родила во время экзорцизма

Жительница ЮАР не знала о своей беременности и родила во время обряда экзорцизма. Об этом сообщает Pulse.

Одна из пользовательниц Twitter рассказала о своей подруге, у которой была "скрытая беременность". Девушка не знала о своем сроке, так как у нее не было никаких симптомов. О том, что она беременна, девушка узнала только после того, как у нее начались схватки.

В комментариях к посту одна из жительниц ЮАР рассказала свою историю. Она узнала о своей беременности прямо перед родами. Она убиралась вместе с матерью почувствовала легкую боль. Постепенно неприятные ощущения усиливались. Тогда мать женщины отвела ее к пастору для изгнания злых духов.

Прямо во время обряда экзорцизма на свет появился ребенок, а уже после этого женщину с новорожденным отвезли в больницу.