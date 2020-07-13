Российский блогер вышла замуж за 20-летнего пасынка 

35-летняя блогер Марина Балмашева вышла замуж за своего 20-летнего пасынка Владимира Шавырина. Об этом девушка рассказала в Instagram.
Балмашева опубликовала фотографии в ЗАГСе.
"Мы хотели немного наряднее",
— подписала снимок блогер.
@marina_balmasheva
Ранее девушка рассказывала о том, что решилась на свадьбу только из-за беременности. До этого Марина 13 лет была замужем за Алексеем Шавыриным, который не стал препятствовать ее союзу со своим сыном от первого брака.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал о межрасовом браке, который изменил историю.