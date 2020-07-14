Министр здравоохранения Австралии насмешил Сеть неправильно надетой маской. Видеозапись с его выступлением опубликовало издание The Sydney Morning Herald.

Грег Хант записал видео, в котором призвал жителей штата Виктория соблюдать ограничения и носить медицинские маски в общественных местах, но сам не смог с первого раза правильно надеть средство защиты.

"Я призываю жителей Виктории: если у вас нет возможности соблюдать социальную дистанцию и вы находитесь в непосредственной близости от других людей, пожалуйста, носите маску", — сказал министр.

После этого он планировал сам надеть маску, но получилось у него это не с первого раза. Сначала он надел ее на глаза, а потом она вовсе слетела. В конце концов ему удалось правильно ее использовать.