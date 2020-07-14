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Кот вернулся домой с угрожающим письмом от соседей 

Стелла Шмель 2 часа назад
Кот вернулся домой с угрожающим письмом от соседей
Фото: depositphotos.com
В английском городе Уэльс произошла забавная и очень странная ситуация. Кот по гличке Гендальф вернулся домой с угрожающим письмом, которое было прикреплено к его ошейнику. Историю полностью приводит местный портал WalesOnline.
Сообщается, что 10 июля кот ушел из дома, а вечером того же дня вернулся, что называется, с пустыми руками. К его ошейнику была прикреплена записка от людей, проживающих поблизости. В ней говорилось, что кот почти каждый день наведывается в гости к соседу, крадет еду, царапает диван и "разбрасывает блох". Напоследок автор письма указал, что пушистый зверь иногда остается спать на его кухне, поэтому следует кормить кота получше.
Дальше звучало предупреждение о том, что если кот еще раз появится в соседском доме, то его отвезут "куда-нибудь далеко", поэтому хозяевам предписывалось внимательнее смотреть за животным.
Обескураженные владельцы кота первым делом понесли его к ветеринару, но тот не обнаружил у зверя никаких блох. Кроме того, хозяева отметили, что у Гендальфа очень спокойный характер и он никогда не проявлял желание царапать мебель.
"Летом он любит гулять, поэтому он просится выйти, но теперь ему нельзя. Мы бы хотели пообщаться с автором записки, чтобы решить проблему, но он не оставил свои контакты",
— подытожили хозяева.
Ранее "Рамблер" писал, что у министра здравоохранения Австралии не получилось надеть маску.
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Безумный мир
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