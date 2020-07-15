Поймана рыба с человеческими губами и ртом 

В Сети появилось фото рыбы с человеческими губами и ртом. Как сообщает NDTV, рыба была поймана в Малайзии. Снимок моментально стал вирусным в Twitter.

На кадрах, опубликованных в интернете, изображена рыба с губами и зубами, напоминающими человеческие.

@raff_nasir

Как оказалось, автор снимка сфотографировал представителя семейства спинороговых. Эти рыбы обитают в тропических и субтропических морях Атлантического, Индийского и Тихого океанов. Они известны своим агрессивным поведением: рыбы нередко нападают на аквалангистов и даже могут прокусить им водолазный костюм.