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На видео попала атака огромной акулы на лодку рыбаков 

Елена Красовская 12 часов назад
На видео попала агрессивная акула, которая атаковала рыбацкую лодку. Жители Австралии братья Фергюсон вывели судно в море. Они использовали специальный отсек в лодке, чтобы приманить добычу, но оказалось, что приманку учуяла белая акула. Четырёхметровая хищница атаковала лодку. Рыбаки попытались от нее отделаться, но акула продолжила нападать. По словам братьев, на протяжении 15 минут акула преследовала их и время от времени кусала мотор.
Ранее «Рамблер» рассказывал, как кот вернулся домой с угрожающим письмом от соседей.
Безумный мир , Видео
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