На видео попала атака огромной акулы на лодку рыбаков 

На видео попала агрессивная акула, которая атаковала рыбацкую лодку. Жители Австралии братья Фергюсон вывели судно в море. Они использовали специальный отсек в лодке, чтобы приманить добычу, но оказалось, что приманку учуяла белая акула. Четырёхметровая хищница атаковала лодку. Рыбаки попытались от нее отделаться, но акула продолжила нападать. По словам братьев, на протяжении 15 минут акула преследовала их и время от времени кусала мотор.