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Живого мужчину сочли мертвым и отказались выпускать из морга 

Мира Маркина 5 часов назад
Живого мужчину сочли мертвым и не выпускали из морга
Фото: Juan Jose Munoz Romero
В городе Синселехо, Колумбия, живого пациента признали мертвым и отправили в морг, а когда он пришел в сознание, его отказались оттуда выпускать. Об этом сообщает Daily Mirror.
67-летний Хуан Хосе Мунос Ромеро попал в больницу с жалобой на повышенное кровяное давление. Спустя несколько часов родным Ромеро сообщили, что мужчина скончался. Тело погибшего родственникам не стали показывать, сославшись на ограничения, введенные в связи с пандемией COVID-19.
Однако дочь пациента, несмотря на запрет, проникла в морг, где выяснила, что ее отец не только жив, но и пришел в сознание. При этом медики продолжили убеждать девушку в том, что Ромеро мертв, а признаки жизни, на которые она ссылается, — это нормальные физиологические реакции, наблюдаемые после смерти.
Девушка не поверила их доводам и настояла на том, чтобы Ромеро перевели в больницу. Сейчас мужчина проходит лечение.
«Время, которое он провел в морге, не прошло для него бесследно, теперь он страдает от ишемии»,
— рассказал СМИ сын пострадавшего.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал о фальшивом враче, который спас 6500 детей.
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Безумный мир , Хуан Хосе
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