Живого мужчину сочли мертвым и не выпускали из морга

В городе Синселехо, Колумбия, живого пациента признали мертвым и отправили в морг, а когда он пришел в сознание, его отказались оттуда выпускать. Об этом сообщает Daily Mirror.

67-летний Хуан Хосе Мунос Ромеро попал в больницу с жалобой на повышенное кровяное давление. Спустя несколько часов родным Ромеро сообщили, что мужчина скончался. Тело погибшего родственникам не стали показывать, сославшись на ограничения, введенные в связи с пандемией COVID-19.

Однако дочь пациента, несмотря на запрет, проникла в морг, где выяснила, что ее отец не только жив, но и пришел в сознание. При этом медики продолжили убеждать девушку в том, что Ромеро мертв, а признаки жизни, на которые она ссылается, — это нормальные физиологические реакции, наблюдаемые после смерти.

Девушка не поверила их доводам и настояла на том, чтобы Ромеро перевели в больницу. Сейчас мужчина проходит лечение.

«Время, которое он провел в морге, не прошло для него бесследно, теперь он страдает от ишемии»,

— рассказал СМИ сын пострадавшего.