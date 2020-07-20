Девушка сходила на вечеринку и проснулась с тату

Девушка сходила на вечеринку, а с утра проснулась с татуировкой на бедре. Об этом пишет The Sun.
По словам 22-летней Меган Джеррард, она с шестью подругами поехала отдыхать в Испанию. Там девушки познакомились с путешественниками из Англии.
«Мы начали хорошо общаться и встречались каждый день», — рассказала Меган Джеррард.
В последний день отдыха они проходили мимо тату-салона. Девушка в шутку предложила сделать татуировку с именами своих новых знакомых. В итоге, ее уговорили, и на бедре Джеррард синими чернилами набили семь имен.
Меган Джерард
«Некоторые сказали мне ненастоящие имена, и я даже не знала об этом до тех пор, пока мы не вернулись домой и не нашли их в соцсетях», — поделилась девушка.
Однако она не пожалела о случившемся. После девушка перекрыла имена другой татуировкой.
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