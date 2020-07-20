Мужчину похоронили, а потом нашли живым

Жителя египетской деревни Кафр Аль-Хосар в мухафазе Шархия обнаружили бродящим по кладбищу спустя четыре месяца после его похорон.

40-летний Мохаммед Эль-Гаммаль долгое время страдал от психического заболевания и нередко сбегал из дома. Иногда он пропадал на срок вплоть до месяца.

В январе мужчина снова исчез. Близкие Эль-Гаммаля пытались найти его до тех пор, пока им не позвонил работавший в местной больнице родственник. Он сообщил, что в больницу поступило тело неизвестного мужчины, после чего семья египтянина отправилась на опознание.

Все родственники опознали в погибшем Эль-Гаммаля, кроме его сестры. У тела взяли образец ДНК, но результаты родным умершего так и не удалось получить. Его похоронили 21 марта.

Однако в минувшие выходные выяснилось, что произошла ошибка. Настоящего Эль-Гаммаля обнаружили живым на кладбище, по которому он гулял. Египтянина тут же доставили в отделение полиции.