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Пожилая женщина испугала гималайского медведя 

Стелла Шмель 3 часа назад
Пожилая женщина испугала гималайского медведя
Фото: pixabay.com
Гималайскому медведю смогла дать отпор пожилая жительница Хиросимы. Как сообщает издание Japan Today, медведь испугался женщины и убежал.
82-летняя Румико Сасаки и ее супруг занимались хозяйством на своем участке, когда медведь незаметно подкрался к ним. Затем, как только зверь понял, что его заметили, решил броситься на женщину.
Как говорит сама Сасаки, медведь нацелился на ее лицо. Но как только медведь подошел слишком близко, пожилая дама отбросила его, тот сразу обратился в бегство. Сама японка отделалась лишь царапинами.
Ранее "Рамблер" писал, что мужчину нашли бродящим по кладбищу спустя месяцы после его похорон.
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