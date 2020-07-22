Чайка украла у жадной туристки кошелек 

На видео попала коварная чайка, которая отомстила девушке, не угостившей её лакомством. Две туристки решили перекусить на набережной. По их словам, чайка неоднократно пролетала мимо, надеясь, очевидно, что люди кинут ей кусок еды. Но девушки проигнорировали намёки птицы. Правда, чайка не растерялась и в отместку утащила кошелёк одной из подруг. Позднее её приятельница сообщила, что кошелёк всё-таки удалось вернуть.